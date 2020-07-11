Yola devam

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Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Adana maçını kazanıp şampiyonluğu ilan etmek istediklerini belirtip, "Süper Lig’de de Hatay’da kalmak amacındayım" dedi.
TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, şampiyonluğa çok yaklaştığı takımıyla Süper Lig'de de başarılar kazanmak istiyor. Geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı da Süper Lig'e yükselten tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'la Süper Lig'de boy göstermek istiyor. Mehmet Altıparmak, yarın Adanaspor'u yenerek şampiyonluğu garantilemek istediklerini dile getirdi.
İLK 10'DA YER ALABİLİRİZ
Öncekİ sezon Erzurumspor'u, sonraki sene de Gaziantep'i çalıştırdığını ve bu takımların Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Altıparmak, Hatayspor'la da şampiyon olmaları halinde bordo-beyazlı kulüpte devam etmek istediğini aktardı. Altıparmak, "İlk hedefimiz Adana maçını kazanmak. Bu maçı alıp şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. Sonra da yavaş yavaş Süper Lig'in hazırlıklarına başlayacağız. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek hedefimiz ilk yıl sıralamada ilk 10'un içinde yer almak" diye konuştu.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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