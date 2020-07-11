Yola devam

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, şampiyonluğa çok yaklaştığı takımıyla Süper Lig'de de başarılar kazanmak istiyor. Geçen 2 sezonda çalıştırdığı 2 takımı da Süper Lig'e yükselten tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'la Süper Lig'de boy göstermek istiyor. Mehmet Altıparmak, yarın Adanaspor'u yenerek şampiyonluğu garantilemek istediklerini dile getirdi.

İLK 10'DA YER ALABİLİRİZ

Öncekİ sezon Erzurumspor'u, sonraki sene de Gaziantep'i çalıştırdığını ve bu takımların Süper Lig'e yükseldiğini anımsatan Altıparmak, Hatayspor'la da şampiyon olmaları halinde bordo-beyazlı kulüpte devam etmek istediğini aktardı. Altıparmak, "İlk hedefimiz Adana maçını kazanmak. Bu maçı alıp şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. Sonra da yavaş yavaş Süper Lig'in hazırlıklarına başlayacağız. İstediğimiz oyuncuları alabilirsek hedefimiz ilk yıl sıralamada ilk 10'un içinde yer almak" diye konuştu.