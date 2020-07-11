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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Taraftarımızı özledik

Taraftarımızı özledik

Bu hafta Menemenspor'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi açıklamalar yaptı.

Bu hafta Menemenspor'u konuk edecek , bu maçın hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi açıklamalar yaptı. Salgın nedeniyle taraftarların tribünlerde olmamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Buz, "Motivasyon çok önemli, camia farkı oluyor, bunu da herkes biliyor. Her şeyi pozitif tutmak durumundayız. Taraftarımızı özlüyoruz, onlarla bir arada olmak çok farklı bir şey" dedi. Buz ayrıca Menemen'in kendilerine karşı ekstra motivasyonla oynayacağına inandığını kaydetti.

BURSASPOR EVİNİN KRALI
bu sezon, sahasında etkili bir görüntü çiziyor. 32 haftası geride kalan ligde, iç sahada başarılı sonuçlara imza atan Bursa temsilcisi, 16 maçlık periyotta 34 puan topladı. Böylelikle, Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından ligin en başarılı iç saha performansına imza attı.

  1. 11.7.2020
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