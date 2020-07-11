Taraftarımızı özledik
Bu hafta Menemenspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör İrfan Buz antrenman öncesi açıklamalar yaptı.
Bu hafta Menemenspor'u konuk edecek Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör İrfan Buz antrenman öncesi açıklamalar yaptı. Salgın nedeniyle taraftarların tribünlerde olmamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Buz, "Motivasyon çok önemli, camia farkı oluyor, bunu da herkes biliyor. Her şeyi pozitif tutmak durumundayız. Taraftarımızı özlüyoruz, onlarla bir arada olmak çok farklı bir şey" dedi. Buz ayrıca Menemen'in kendilerine karşı ekstra motivasyonla oynayacağına inandığını kaydetti.
BURSASPOR EVİNİN KRALI
Bursa bu sezon, sahasında etkili bir görüntü çiziyor. 32 haftası geride kalan ligde, iç sahada başarılı sonuçlara imza atan Bursa temsilcisi, 16 maçlık periyotta 34 puan topladı. Böylelikle, Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından ligin en başarılı iç saha performansına imza attı.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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