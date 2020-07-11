Alt liglerden haberler (11.07.2020)

GEREKENİ YAPIP BEKLEYECEĞİZ

İlk iki için mücadelesini sürdüren Adana Demirspor'da teknik patron Cüneyt Dumlupınar, Ümraniye ve İstanbulspor maçlarını kazanıp üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Dumlupınar, "İki maçtan 6 puan alıp Erzurum'un kaybetmesini bekleyeceğiz. Ama önce biz elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

KOZU PAIXAO

Altay yarınki Erzurum maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Altay, ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Erzurum temsilcisini, gol silahlarıyla aşmaya çalışacak. 21 golle gol krallıkta zirvede yer alan Paixao, takımın en önemli kozu olacak.

ARA YARAMADI

Eskişehirspor, ligin yeniden başlamasının ardından 4 maçta sadece bir puan toplayabildi. Aranın ardından çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, bir beraberlik alan Eskişehirspor, kalesinde 9 gol görürken, fileleri ise 2 kez havalandırabildi. Eskişehirspor, ligin 33. haftasında bugün Balıkesirspor'a konuk olacak

GİRESUN TOPLANIYOR

Giresunspor'da olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Cumartesi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 8 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek.

HAVAİ FİŞEK YOK

TFF'nin alt ligleri tescil etmesinin ardından 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon ilan edilen Kocaelispor, Sakarya'da meydana gelen patlamalar nedeni ile şampiyonluk kutlamaları sırasında havai fişek gösterisi yapmayacak.

ANKARA DEMİR ÇEKİLDİ!

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

BİZ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ

Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Her maçımız final. Bizim yakın rakiplerimiz var. En azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor" dedi.