Alt liglerden haberler (11.07.2020)
Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
GEREKENİ YAPIP BEKLEYECEĞİZ
İlk iki için mücadelesini sürdüren Adana Demirspor'da teknik patron Cüneyt Dumlupınar, Ümraniye ve İstanbulspor maçlarını kazanıp üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Dumlupınar, "İki maçtan 6 puan alıp Erzurum'un kaybetmesini bekleyeceğiz. Ama önce biz elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
KOZU PAIXAO
Altay yarınki Erzurum maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Altay, ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Erzurum temsilcisini, gol silahlarıyla aşmaya çalışacak. 21 golle gol krallıkta zirvede yer alan Paixao, takımın en önemli kozu olacak.
ARA YARAMADI
Eskişehirspor, ligin yeniden başlamasının ardından 4 maçta sadece bir puan toplayabildi. Aranın ardından çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, bir beraberlik alan Eskişehirspor, kalesinde 9 gol görürken, fileleri ise 2 kez havalandırabildi. Eskişehirspor, ligin 33. haftasında bugün Balıkesirspor'a konuk olacak
GİRESUN TOPLANIYOR
Giresunspor'da olağanüstü genel kurulun 1 Ağustos Cumartesi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 8 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek.
HAVAİ FİŞEK YOK
TFF'nin alt ligleri tescil etmesinin ardından 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon ilan edilen Kocaelispor, Sakarya'da meydana gelen patlamalar nedeni ile şampiyonluk kutlamaları sırasında havai fişek gösterisi yapmayacak.
ANKARA DEMİR ÇEKİLDİ!
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı. Başkent ekibi ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.
BİZ İŞİMİZİ YAPACAĞIZ
Erzurum Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Her maçımız final. Bizim yakın rakiplerimiz var. En azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor" dedi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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