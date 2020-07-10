Giresun’da 6 isme izin - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Giresun’da 6 isme izin

’da 6 isme izin

Giresun’da 6 isme izin

Giresunspor'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildi.

Giresunspor'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildi. Ahmet Kesim, , Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan 2 haftada ücret ödenmemesi için izne çıkarıldı.

  1. 10.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giresun’da 6 isme izin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA