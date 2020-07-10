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10 Temmuz 2020, Cuma
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Altıparmak: Bu büyük bir kıvanç

Altıparmak: Bu büyük bir kıvanç

1. Lig'de lider durumda olan Hatalyspor'da açıklamalar yaptı.

1. Lig'de lider durumda olan Hatalyspor'da açıklamalar yaptı: maçını kazanarak hem şehrin 53 yıllık hasretine son vereceğiz hem de kendi adıma 'e çıkardığım takım olarak 3'te 3 yapacağım. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Bu bir kıvanç.

  1. 10.7.2020
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