Altıparmak: Bu büyük bir kıvanç

TFF 1. Lig'de lider durumda olan Hatalyspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak açıklamalar yaptı: Adanaspor maçını kazanarak hem şehrin 53 yıllık hasretine son vereceğiz hem de kendi adıma Süper Lig'e çıkardığım takım olarak 3'te 3 yapacağım. Bunun haklı gururunu yaşıyorum. Bu bir kıvanç.