Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi!

Bein Sports'un haberine göre, TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlı yönetimin, Kutlu ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmeyi feshettiği öğrenildi.

Giresunspor, bitimine iki hafta kalan 1. Lig'de play off oynama şansını matematiksel olarak yitirmişti.