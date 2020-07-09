Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor'da Kutlu dönemi sona erdi!

'da dönemi sona erdi!

Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi!

1. ekiplerinden 'da, ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin teknik adam ile anlaşarak karşılıklı olarak feshedildiği öğrenildi.

Bein Sports'un haberine göre, 1. takımlarından , ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlı yönetimin, Kutlu ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmeyi feshettiği öğrenildi.

Giresunspor, bitimine iki hafta kalan 1. Lig'de play off oynama şansını matematiksel olarak yitirmişti.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 18:03
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