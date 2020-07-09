Giresunspor'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi!
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmenin teknik adam ile anlaşarak karşılıklı olarak feshedildiği öğrenildi.
Bein Sports'un haberine göre, TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. Yeşil beyazlı yönetimin, Kutlu ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmeyi feshettiği öğrenildi.
Giresunspor, bitimine iki hafta kalan 1. Lig'de play off oynama şansını matematiksel olarak yitirmişti.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 18:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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