TFF 1. Lig'in 33. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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1. Lig'in 33. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 33. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı

1. Lig'de 'e çıkma yarışı tüm hızıyla sürüyor. 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listeleri açıklandı. Buna göre lider Hatayspor'un deplasmanda küme düşmesi kesinleşen 'la oynayacağı karşılaşmada düdük çalacak.

1. Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

11 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor:

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu

17.30 Altınordu-Giresunspor: Burak Şeker

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bahattin Şimşek

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa

17.30 Boluspor-Akhisarspor: Ümit Öztürk

17.30 -Hatayspor:


  1. 09.07.2020
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