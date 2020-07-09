Son dakika: Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listesini duyurdu.
Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listeleri belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre şampiyonluk yolunda yarışan Trabzonspor'un deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçı ise Cüneyt Çakır yönetecek.
11 Temmuz Cumartesi:
21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
12 Temmuz Pazar:
18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
13 Temmuz Pazartesi:
18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 12:05
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.