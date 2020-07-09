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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: 'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

Son dakika: Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

'de son haftalara girilirken heyecan devam ediyor. , 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listesini duyurdu.

'de 32. hafta müsabakalarını yönetecek hakem listeleri belli oldu. TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre şampiyonluk yolunda yarışan Trabzonspor'un deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçı ise Cüneyt Çakır yönetecek.

11 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK: Halil Umut Meler

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 12:05
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