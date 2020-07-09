Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u ağırladı. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Mücadelenin son anlarına 2-1 geride giren Rizespor uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle tarihi bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı. Karadeniz ekibi bu sonuçla son derece kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı nefesleri kesti. Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi gol düellosuna sahne olurken, gülen taraf ev sahibi Rizespor oldu. Rakibini 3-2 mağlup eden Karadeniz ekibi altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmaya Çaykur Rizespor iyi başladı ve 11. dakikada Samudio'nun sağ çaprazdan vuruşunda skor 1-0'a geldi. Yediği golün şokunu çabuk atlatan konuk ekipte Diego Angelo şık bir gole imza atarak durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.
İkinci yarıda oyun her iki taraf için de dengede giderken Kayserispor'da Gustavo ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.
Mücadelenin son anlarında tempo iyice arttı ve 87. dakikada Artem Kravets'in penaltı golüyle 10 kişilik Kayserispor maçta 2-1 öne geçti.
RİZESPOR'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ!
Ne olduysa maçın duraklama anlarında oldu. Çaykur Rizespor son anlarına 2-1 yenik girdiği karşılaşmada 90+2'de Harmaş ve 90+4'te Ivanildo Fernandes'in attığı gollerle tarihi bir geri dönüşe imza attı ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 20:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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