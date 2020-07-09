Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Rizespor'dan tarihi geri dönüş!

3-2 | MAÇ SONUCU

Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında , evinde 'u ağırladı. Her iki takım için de hayati önem taşıyan karşılaşmada kazanan taraf ev sahibi ekip oldu. Mücadelenin son anlarına 2-1 geride giren Rizespor uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle tarihi bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı. Karadeniz ekibi bu sonuçla son derece kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren - maçı nefesleri kesti. 'in 31. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi gol düellosuna sahne olurken, gülen taraf ev sahibi Rizespor oldu. Rakibini 3-2 mağlup eden Karadeniz ekibi altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya Çaykur Rizespor iyi başladı ve 11. dakikada Samudio'nun sağ çaprazdan vuruşunda skor 1-0'a geldi. Yediği golün şokunu çabuk atlatan konuk ekipte Diego Angelo şık bir gole imza atarak durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle bitti.

İkinci yarıda oyun her iki taraf için de dengede giderken Kayserispor'da Gustavo ikinci sarıdan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Mücadelenin son anlarında tempo iyice arttı ve 87. dakikada Artem Kravets'in penaltı golüyle 10 kişilik Kayserispor maçta 2-1 öne geçti.

RİZESPOR'DAN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ!
Ne olduysa maçın duraklama anlarında oldu. Çaykur Rizespor son anlarına 2-1 yenik girdiği karşılaşmada 90+2'de Harmaş ve 90+4'te Ivanildo Fernandes'in attığı gollerle tarihi bir geri dönüşe imza attı ve müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 20:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor 3-2 Kayserispor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA