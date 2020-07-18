Beraberlikle bitirdiler - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Beraberlikle bitirdiler

Beraberlikle bitirdiler

Beraberlikle bitirdiler

1. Lig'de sezonun son haftası dün oynanan mücadelesiyle başladı. Play-off ve ligde kalma iddiası kalmayan iki ekibinin karşılaşması beraberlikle sonuçlandı.

1. Lig'de sezonun son haftası dün oynanan mücadelesiyle başladı. Play-off ve ligde kalma iddiası kalmayan iki ekibinin karşılaşması beraberlikle sonuçlandı. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında iki gol oldu. 75'inci dakikada Furkan Çil'in pasında Metehan Mimaroğlu ağları havalandırıp konuk ekip Altınordu'yu 1-0 öne geçirdi. Menemen, bu gole 89'de Samet Ali Kaya ile yanıt verdi ve maç 1-1 bitti. Menemen ligi 44 puanla, Altınordu ise 37 puanla tamamladı.
  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beraberlikle bitirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA