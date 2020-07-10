Alt liglerden haberler (10.07.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Alt liglerden haberler (10.07.20)

Alt liglerden haberler (10.07.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

Altay'da pazar günkü Erzurumspor maçı öncesi Leandro Kappel telaşı yaşanıyor. Sakat olan Hollandalının maça yetişmesi için seferberlik var.

Altınordu teknik direktörü , liglerin başlangıcının 11 Eylül olarak açıklanmasıyla ilgili "1-2 hafta ötelense daha doğru olurdu" dedi.

2. Lig'e düşmesi kesinleşen 'un hocası Mustafa Özer, buna rağmen sahaya her zaman galibiyet için çıktıklarını bildirdi.

  1. 10.7.2020
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