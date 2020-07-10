Alt liglerden haberler (10.07.20)

Altay'da pazar günkü Erzurumspor maçı öncesi Leandro Kappel telaşı yaşanıyor. Sakat olan Hollandalının maça yetişmesi için seferberlik var.

Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, liglerin başlangıcının 11 Eylül olarak açıklanmasıyla ilgili "1-2 hafta ötelense daha doğru olurdu" dedi.

TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un hocası Mustafa Özer, buna rağmen sahaya her zaman galibiyet için çıktıklarını bildirdi.