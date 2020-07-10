Alt liglerden haberler (10.07.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
Altay'da pazar günkü Erzurumspor maçı öncesi Leandro Kappel telaşı yaşanıyor. Sakat olan Hollandalının maça yetişmesi için seferberlik var.
Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, liglerin başlangıcının 11 Eylül olarak açıklanmasıyla ilgili "1-2 hafta ötelense daha doğru olurdu" dedi.
TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un hocası Mustafa Özer, buna rağmen sahaya her zaman galibiyet için çıktıklarını bildirdi.
- 10.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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