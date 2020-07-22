Akhisar ve Adana Demir avantajı kaptı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Akhisar ve Demir avantajı kaptı!

Akhisar ve Adana Demir avantajı kaptı!

'e yükselecek son takımın belirleneceği 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. ile 'un mücadelesinde gol sesi çıkmazken, Akhisarspor ise deplasmanında 90+5'te bulduğu golle 3-3 berabere kalıp rövanş öncesi avantaj yakaladı.

1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından 'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta yarı final ilk maçları start aldı.

BURSA'DA GOL SESİ ÇIKMADI!
Ligi 6. sırada bitiren ile 3. sırada noktalayan 'un Bursa BŞB Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da savunmayı ön planda tuttuğu mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

AKHİSAR 90+5'TE HAYAT BULDU!
Günün diğer maçında ise sezonu 5. sırada tamamlayan Karagümrük ile 4. sırayı alan Akhisarspor karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Karagümrük'ün gollerini 18'de Erik Bako (pen.), 58'de Artur Sobiech ve 87'de Koray Altınay kaydetti. Akigoların golleri ise 34'te Bertuğ Bayar, 84'te Erhan Çelenk ve 90+5'te Kuru'dan geldi.

RÖVANŞLAR 26 TEMMUZ'DA
TFF 1. Lig'de play-off yarı final maçlarının rövanşları 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. , Bursaspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Akhisarspor ile Karagümrük ise Spor Toto Akhisar Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Her iki karşılaşma da saat 21.00'de başlayacak..

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 23:19
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