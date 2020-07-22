Akhisar ve Adana Demir avantajı kaptı!

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. Hatayspor ve BŞB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off'ta yarı final ilk maçları start aldı.

BURSA'DA GOL SESİ ÇIKMADI!

Ligi 6. sırada bitiren Bursaspor ile 3. sırada noktalayan Adana Demirspor'un Bursa BŞB Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da savunmayı ön planda tuttuğu mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

AKHİSAR 90+5'TE HAYAT BULDU!

Günün diğer maçında ise sezonu 5. sırada tamamlayan Karagümrük ile 4. sırayı alan Akhisarspor karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maç 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Karagümrük'ün gollerini 18'de Erik Bako (pen.), 58'de Artur Sobiech ve 87'de Koray Altınay kaydetti. Akigoların golleri ise 34'te Bertuğ Bayar, 84'te Erhan Çelenk ve 90+5'te Uğur Arslan Kuru'dan geldi.

RÖVANŞLAR 26 TEMMUZ'DA

TFF 1. Lig'de play-off yarı final maçlarının rövanşları 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Adana Demirspor, Bursaspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Akhisarspor ile Karagümrük ise Spor Toto Akhisar Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Her iki karşılaşma da saat 21.00'de başlayacak..