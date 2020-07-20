TFF 2. Lig Play-Off'ta yarı finalistler belli oldu!
TFF 2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final maçlarında Manisa FK-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK, Ankara Demirspor-Sakaryaspor, Kastamonuspor-Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Manisa FK, Sancaktepe FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükseldi.
İkinci Lig Play-Off heyecanı nefesleri kesiyor. Çeyrek final karşılaşmalarında Manisa FK, İnegölspor'u 3-0'la geçerken, Sancaktepe FK ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerken, Tuzlaspor ise Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finalist olmayı başardı.
Bu sonuçların ardından Sakaryaspor, Kastamonuspor, İnegölspor ve H. Trabzon, play-off'a veda etti.
Yarı final karşılaşmasında Sancaktepe FK ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak.
SANCAKTEPE FK HEKİMOĞLU TRABZON'U 3 GOLLE GEÇTİ
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sancaktepe FK ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi. Sancaktepe FK rakibini Can Erdem, Alaattin Hamza Ok ve Ahmet Sivri'nin golleriye 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Hekimoğlu Trabzon'un tek golü Caner Aktaş'tan geldi. Trabzon ekibinde Batuhan Şen 90. dakikada kırmızı kart gördü.
MANİSA FK RAHAT TURLADI!
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçına iyi başlayan Manisa FK üst üste bulduğu gollerle İnegölspor'u 3-0 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.
Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri Umut Kaya, Erhan Kara ve Sertaç Çam kaydetti.
ANKARA DEMİRSPOR YARI FİNALDE
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Ankara Demirspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Demirspor rakibini Tahir Babaoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Sakaryaspor'un golünü ise 90+4. dakikada Abdulaziz Solmaz kaydetti.
TUZLASPOR 1 GOLLE TUR ATLADI
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor rakibini Batuhan Karadeniz penaltıdan attığı golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 00:20
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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