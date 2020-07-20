TFF 2. Lig Play-Off'ta yarı finalistler belli oldu! - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig TFF 2. Lig Play-Off'ta yarı finalistler belli oldu!

2. Lig Play-Off'ta yarı finalistler belli oldu!

TFF 2. Lig Play-Off'ta yarı finalistler belli oldu!

2. Lig'de de heyecan tüm hızıyla sürüyor. maçlarında Manisa FK-İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK, Ankara Demirspor-Sakaryaspor, Kastamonuspor-Tuzlaspor karşı karşıya geldi. 'da oynanan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Manisa FK, Sancaktepe FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükseldi.

Play-Off heyecanı nefesleri kesiyor. karşılaşmalarında Manisa FK, İnegölspor'u 3-0'la geçerken, Sancaktepe FK ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerken, Tuzlaspor ise Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finalist olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Sakaryaspor, Kastamonuspor, İnegölspor ve H. Trabzon, play-off'a veda etti.

Yarı final karşılaşmasında Sancaktepe FK ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak.

SANCAKTEPE FK HEKİMOĞLU TRABZON'U 3 GOLLE GEÇTİ
2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sancaktepe FK ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi. Sancaktepe FK rakibini Can Erdem, Alaattin Hamza Ok ve Ahmet Sivri'nin golleriye 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Hekimoğlu Trabzon'un tek golü Caner Aktaş'tan geldi. Trabzon ekibinde Batuhan Şen 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Hekimoğlu Trabzon 0-1 Sancaktepe | İZLEYİN
Hekimoğlu Trabzon 0-2 Sancaktepe | İZLEYİN
Hekimoğlu Trabzon 1-3 Sancaktepe | İZLEYİN
Hekimoğlu Trabzon 1-3 Sancaktepe | İZLEYİN



MANİSA FK RAHAT TURLADI!
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçına iyi başlayan Manisa FK üst üste bulduğu gollerle İnegölspor'u 3-0 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri Umut Kaya, Erhan Kara ve Sertaç Çam kaydetti.

Manisa FK 1-0 İnegölspor | İZLEYİN
Manisa FK 2-0 İnegölspor | İZLEYİN
Manisa FK 3-0 İnegölspor | İZLEYİN

ANKARA DEMİRSPOR YARI FİNALDE
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Ankara Demirspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Demirspor rakibini Tahir Babaoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Sakaryaspor'un golünü ise 90+4. dakikada Abdulaziz Solmaz kaydetti.

Ankara Demirspor 1-0 Sakaryaspor | İZLEYİN
Ankara Demirspor 2-0 Sakaryaspor | İZLEYİN
Ankara Demirspor 2-1 Sakaryaspor | İZLEYİN

TUZLASPOR 1 GOLLE TUR ATLADI
TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor rakibini Batuhan Karadeniz penaltıdan attığı golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Kastamonuspor 0-1 Tuzlaspor | İZLEYİN

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 21.07.2020 00:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 2. Lig Play-Off'ta yarı finalistler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA