TFF 2. Lig Play-Off'ta yarı finalistler belli oldu!

İkinci Lig Play-Off heyecanı nefesleri kesiyor. Çeyrek final karşılaşmalarında Manisa FK, İnegölspor'u 3-0'la geçerken, Sancaktepe FK ise Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerken, Tuzlaspor ise Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finalist olmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Sakaryaspor, Kastamonuspor, İnegölspor ve H. Trabzon, play-off'a veda etti.



Yarı final karşılaşmasında Sancaktepe FK ile Manisaspor ve Ankara Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak.



SANCAKTEPE FK HEKİMOĞLU TRABZON'U 3 GOLLE GEÇTİ

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Sancaktepe FK ile Hekimoğlu Trabzon karşı karşıya geldi. Sancaktepe FK rakibini Can Erdem, Alaattin Hamza Ok ve Ahmet Sivri'nin golleriye 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Hekimoğlu Trabzon'un tek golü Caner Aktaş'tan geldi. Trabzon ekibinde Batuhan Şen 90. dakikada kırmızı kart gördü.





MANİSA FK RAHAT TURLADI!

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçına iyi başlayan Manisa FK üst üste bulduğu gollerle İnegölspor'u 3-0 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri Umut Kaya, Erhan Kara ve Sertaç Çam kaydetti.

ANKARA DEMİRSPOR YARI FİNALDE

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Ankara Demirspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Ankara Demirspor rakibini Tahir Babaoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.



Sakaryaspor'un golünü ise 90+4. dakikada Abdulaziz Solmaz kaydetti.

TUZLASPOR 1 GOLLE TUR ATLADI

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Kastamonuspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor rakibini Batuhan Karadeniz penaltıdan attığı golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.