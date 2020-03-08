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08 Mart 2020, Pazar
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Manisa tek attı

Manisa tek attı

2. Lig 27. hafta karşılaşmasında Manisa FK, evinde 'yi 1-0 mağlup etti. Manisa'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Serdar kaydetti.

2. Lig 27. hafta karşılaşmasında Manisa FK, evinde 'yi 1-0 mağlup etti. Manisa'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada Serdar kaydetti. Ayrıca Başkent Akademi'de Taha Ayan 70'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Manisa bu sonuçla 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
  1. 8.3.2020
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