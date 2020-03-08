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08 Mart 2020, Pazar
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Muhteşem

Muhteşem Samsunspor

2. Lig 'ta lider durumda olan durdurulamıyor. ekibi, dün de deplasmanda karşılaştığı Sancaktepe'yi tek golle devirdi: 1-0. Samsunspor, 37. dakikada 'ın penaltı golüyle kazanmasını bildi.

2. Lig 'ta lider durumda olan durdurulamıyor. ekibi, dün de deplasmanda karşılaştığı Sancaktepe'yi tek golle devirdi: 1-0. Samsunspor, 37. dakikada 'ın penaltı golüyle kazanmasını bildi. Lider bu sonuçla birlikte galibiyet serisini tam 11 maça yükseltti. Üstelik bunların 5'ini deplasman karşılaşmalarında elde etti. Takipçisi ile aradaki 10 puanlık farkı koruyan , sezonun 28. haftasında Zondguldak kömürspor'u ağırlayacak, Sancaktepe ise 1922 ile deplasmanda oynayacak.
  1. 8.3.2020
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