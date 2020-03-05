Serkan Afacan: Sarıyer maçına kazanmak için çıkacağız
TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, 27. haftasında konuk edecekleri Sarıyer maçına değindi. Afacan, ligde bu hafta karşılaşacakları Sarıyer maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Afacan, Sarıyer maçına sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Serkan Afacan, artık sahalarında oynamayacaklarını söyleyerek, ''Maalesef evimizde 13 maç oynadık. 13 maçtan sonra yetkililerin aldığı karar sonrasında evimizde oynamayacağız. En başından beri bunu söylüyorduk. Ama son 4 maçta böyle bir karar alındı. İnanıyorum Devrek'de Sarıyer maçında taraftar desteği olmayacak ama bir sonraki maçlarda taraftar desteğimizi arkamıza alarak maçlarımızı orada oynayacağız" diye konuştu.
"SARIYER ÇIKIŞ ARAYAN BİR TAKIM"
Sarıyer'in çıkış arayan bir takım olduğunu ifade eden Serkan Afacan, "Sarıyer de ligimizin iyi takımlarından biri. Biz her maçımızı kazanmak için oynuyoruz. Futbolcularımızda bunu biliyorlar. Kenetlenmiş durumdalar. Sarıyer'de 5 hafta 1 galibiyet almış onlarında çıkışa ihtiyacı var. Onlarında bizim maçı çok önemsediklerini biliyorum. Biz hazırlıklarımızı planımızı kazanma üzerine yapıyoruz" şeklinde konuştu.
- 05.03.2020
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