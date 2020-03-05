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05 Mart 2020, Perşembe
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Haaland'ın babasından açıklaması!

Haaland'ın babasından transfer açıklaması!

Salzburg formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren , 'un yolunu tutmuştu. Gollerine Bundesliga ekibinde devam eden Norveçli yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Haaland'ın babası ve aynı zamanda menajeri olan Alf-Inge Haaland transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bundesliga takımlarından 'da forma giyen 'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun adının ile anılmasını yorumladı.

Sözleşmesinde 75 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan ve adı Real Madrid ile anılan oğlunun menajerliğini de yapan babası Alf-Inge Haaland, "Yüzlerce takımla temas halindeyiz. Ligi oğlum için güzel olabilir. İspanya'ya gidip gitmeyeceğini bilemeyiz. Durumu takip edeceğiz" dedi.

'da kiralık olarak forma giyen ve Real Madrid'e geri dönmesi beklenen için de konuşan Alf-Inge Haaland, "Oğlum, Martin Odegaard ile oynamayı çok seviyor. Martin mükemmel bir futbolcu, birbirlerini sahada çok iyi anlıyorlar" sözlerini kullandı.

  1. 05.03.2020
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