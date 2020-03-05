Haaland'ın babasından transfer açıklaması!

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun adının Real Madrid ile anılmasını yorumladı.

Sözleşmesinde 75 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan ve adı Real Madrid ile anılan oğlunun menajerliğini de yapan babası Alf-Inge Haaland, "Yüzlerce takımla temas halindeyiz. İspanya Ligi oğlum için güzel olabilir. İspanya'ya gidip gitmeyeceğini bilemeyiz. Durumu takip edeceğiz" dedi.

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen ve Real Madrid'e geri dönmesi beklenen Martin Odegaard için de konuşan Alf-Inge Haaland, "Oğlum, Martin Odegaard ile oynamayı çok seviyor. Martin mükemmel bir futbolcu, birbirlerini sahada çok iyi anlıyorlar" sözlerini kullandı.