Haaland'ın babasından transfer açıklaması!
Salzburg formasıyla attığı gollerle adından söz ettiren Erling Haaland, Borussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. Gollerine Bundesliga ekibinde devam eden Norveçli yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takmıştı. Haaland'ın babası ve aynı zamanda menajeri olan Alf-Inge Haaland transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun adının Real Madrid ile anılmasını yorumladı.
Sözleşmesinde 75 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan ve adı Real Madrid ile anılan oğlunun menajerliğini de yapan babası Alf-Inge Haaland, "Yüzlerce takımla temas halindeyiz. İspanya Ligi oğlum için güzel olabilir. İspanya'ya gidip gitmeyeceğini bilemeyiz. Durumu takip edeceğiz" dedi.
Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen ve Real Madrid'e geri dönmesi beklenen Martin Odegaard için de konuşan Alf-Inge Haaland, "Oğlum, Martin Odegaard ile oynamayı çok seviyor. Martin mükemmel bir futbolcu, birbirlerini sahada çok iyi anlıyorlar" sözlerini kullandı.
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