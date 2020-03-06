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06 Mart 2020, Cuma
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Paderborn 1-2 Köln | MAÇ SONUCU

Paderborn 1-2 Köln | MAÇ SONUCU

25'inci hafta açılış maçında Paderborn ile köln karşı karşıya geldi. Benteler Arena'da oynanan zorlu karşılaşma Köln'ün 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Köln'e galibiyeti getiren golleri Jorge Mere ve Jonas Hector kaydetti. Paderborn'un tek sayısı ise Dennis Srbeny'den geldi.

25'inci hafta maçında Paderborn sahasında Köln'ü konuk etti.

Benteler (Energieteam) Arena'da oynanan zorlu karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Köln oldu.

Köln'e galibiyeti getiren goller Jorge Mere ve Jonas Hector'dan geldi. Ev sahibi Paderborn'un tek sayısı da Dennis Srbeny'den geldi.

Bu sonuçla Köln puanını 32'ye yükseltirken, ligin son sırasında yer alan Paderborn 16 paunda kaldı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 00:14
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