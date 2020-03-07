Bayer Leverkusen 4-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. BayArena'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu galibiyetle Bayer Leverkusen puanını 47'ye çıkardı.
Almanya Bundesliga'nın 25'inci haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Paulinho (2), Karim Bellarabi ve Kai Havertz kaydetti.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 47'e çıkardı ve maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi.
Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.
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