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07 Mart 2020, Cumartesi
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4-0 | MAÇ SONUCU

Bayer Leverkusen 4-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

'nın 25'inci haftasında sahasında 'u konuk etti. BayArena'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu galibiyetle Bayer Leverkusen puanını 47'ye çıkardı.

'nın 25'inci haftasında BayArena'da ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Paulinho (2), Karim Bellarabi ve Kai Havertz kaydetti.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 47'e çıkardı ve maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi.

Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

  1. 07.03.2020
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