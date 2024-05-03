BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig 20:00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (beIN Sports 2) 20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

Premier Lig 22:00 Luton Town - Everton

LaLiga 22:00 Getafe - Athletic Bilbao

Serie A 21:45 Torino - Bologna

Ligue 1 20:00 Toulouse - Montpellier 22:00 Lens - Lorient

Bundesliga 21:30 Hoffenheim - RB Leipzig

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