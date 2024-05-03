BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Mayıs Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
3 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (beIN Sports 2) 20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
20:00 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (beIN Sports 2)
20:00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
Premier Lig
22:00 Luton Town - Everton
22:00 Luton Town - Everton
LaLiga
22:00 Getafe - Athletic Bilbao
22:00 Getafe - Athletic Bilbao
Serie A
21:45 Torino - Bologna
21:45 Torino - Bologna
Ligue 1
20:00 Toulouse - Montpellier 22:00 Lens - Lorient
20:00 Toulouse - Montpellier
22:00 Lens - Lorient
Bundesliga
21:30 Hoffenheim - RB Leipzig
21:30 Hoffenheim - RB Leipzig
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