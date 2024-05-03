3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ 2024 | Türkçülük Günü nedir, neden kutlanır?

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Sevgi, saygı ve hoşgörü temelinde bir araya gelerek Türk milletinin bir parçası olmayı gururla sunduğumuz Türkçülük Günü hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri, mesajları...

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Türklüğün büyük değerlerini koruyarak ve onları gelecek nesillere aktararak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefleyen Türkçülük Günü, her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanır. Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür. Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak gösterilen Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçüler Günü adını almıştır.

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

📌Türk kültürüne ve birliğimize olan sevgimiz hiç bitmeyecek. Birlikte güçlüyüz! Türkçülük Günü'nü sevgi ve saygıyla dolu kutluyoruz!

📌Türk milletinin onurlu geçmişini ve köklü kültürünü kutladığımız bu özel günde, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme vakti geldi. Türkçülük, sevgiyle bir arada olmaktır!

📌Türkçülük günümüz kutlu olsun! Türk milletinin büyük kültürüne olan sevgimizi daima yürekten hissediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz!

📌Türk milletinin büyük değerlerini ve kültürünü yücelttiğimiz bu anlamlı günde, sevgi ve hoşgörü ile bir araya gelerek geleceğe umutla bakalım.

📌Türk milletinin zengin kültürünü kutlamanın ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkçülük, sevgi dolu bir gelecek için birlikte olma iradesidir!

📌Sevgi ve saygıyla Türk milletinin kültürünü ve birliğini kutluyoruz. Birlikte çalışarak daha büyük başarılara imza atabiliriz.

📌Türkçülük gününde, Türk milletinin köklü kültürünü ve birliğini kutluyoruz. Bu değerleri koruyarak ve paylaşarak, daha güçlü bir toplum oluşturabiliriz.

📌Türk kültürünü ve birliğini kutlamak, bize birlikte daha büyük işler başarma fırsatı verir. Türkçülük günümüz kutlu olsun!

📌Türk milletinin zengin kültürünü ve birliğini kutlamanın yanı sıra, iş birliğiyle daha ileriye gitme fırsatını değerlendirelim. Türkçülük, ortak hedeflere ulaşma yolunda güçlü bir adımdır.