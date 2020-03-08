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08 Mart 2020, Pazar
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coştu

Hacettepe coştu

, ligde son sırada yer alan rakibi Şanlıurfaspor'u 5-1'lik skorla geçti. 'in hat-trick yaptığı mücadelede Hacettepe'nin diğer sayıları ve Ömürcan'dan geldi. Ş.Urfa'nın tek golünü ise kaydetti.

, ligde son sırada yer alan rakibi Şanlıurfaspor'u 5-1'lik skorla geçti. 'in hat-trick yaptığı mücadelede Hacettepe'nin diğer sayıları ve Ömürcan'dan geldi. Ş.Urfa'nın tek golünü ise kaydetti. Hacettepe geçen haftaki Hekimoğlu yenilgisinin yarısını sardı.
  1. 8.3.2020
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