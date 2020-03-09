Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor

Yılport Türkiye rekoruna koşuyor

Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor

2’nci Lig’de mücadele eden Yılport , 27’nci haftayı 70 puanla tamamlayarak Türkiye profesyonel liglerinin en fazla puan toplayan takımı oldu. Karadeniz ekibi ayrıca üst üste 11’inci galibiyetini alarak 35 yıl önceki kendi rekorunu da kırdı.

Yılport , ligde topladığı 70 puanla 'de Medipol Başakşehir FK, Trabzonspor, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, 1'inci Lig'de Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Bursaspor gibi takımları geride bıraktı. Yılport Samsunspor 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Samsunspor iç sahada 38, deplasmanda da 32 puan toplayarak Türkiye liglerinde en fazla puan toplayan takımı oldu. Ligde 11 maç üst üste galip gelme serisi yakalayan Karadeniz temsilcisi kendi rekorunu da kırmış oldu. Samsunspor en son 1984-1985 sezonunda üst üste 10 maç galip gelme serisi yakalamıştı.

KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ
Ligde 27 haftada kalesinde sadece 10 gol gören Kırmızı-Beyazlı ekip, bu alanda da Türkiye liglerinde en az gol yiyen takım oldu. Kaleci Nurullah Aslan, 27 maçın tamamında 90 dakika sahada kalırken, 20 maçta kalesini gole kapatan 2,05 metre uzunluğunda 22 yaşındaki kaleci, sadece 7 maçta kalesinde gol gördü.

Türkiye profesyonel liglerdeki rekorları da kırmak istediklerinin altını çizen , Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. galibiyetiyle birlikte Samsunspor'un 35 yıllık üst üste kazanma rekorunu da kırdıklarını şimdiki hedeflerinin Türkiye profesyonel liglerinin 13 maçlık galibiyet rekorunu kırmak olduğunu belirtti.

  1. 09.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılport Samsunspor Türkiye rekoruna koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN