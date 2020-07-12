Bursaspor 2-2 Menemenspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Bursaspor, evinde Menemenspor'u ağırladı. Mücadele karşılıklı 2 golle beraberlikle sona ererken iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bu sezon Süper Lig'e geri dönmekten başka bir şey düşünmeyen Bursaspor, iç sahadaki son maçında bugün İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.30'da başlayan mücadeleyi Aydın bölgesi üst klasman hakemi Bahattin Şimşek yönetti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini Seleznov penaltıdan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Domgjonas ve 47. dakikada Mehmet Boztepe kaydetti.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 19:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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