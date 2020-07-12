Bursaspor 2-2 Menemenspor | MAÇ SONUCU

Bu sezon Süper Lig'e geri dönmekten başka bir şey düşünmeyen Bursaspor, iç sahadaki son maçında bugün İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.30'da başlayan mücadeleyi Aydın bölgesi üst klasman hakemi Bahattin Şimşek yönetti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini Seleznov penaltıdan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Domgjonas ve 47. dakikada Mehmet Boztepe kaydetti.