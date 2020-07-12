Bursaspor 2-2 Menemenspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor ile Menemenspor yenişemedi!

2-2 | MAÇ SONUCU

Bursaspor 2-2 Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında , evinde 'u ağırladı. Mücadele karşılıklı 2 golle beraberlikle sona ererken iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'e geri dönmekten başka bir şey düşünmeyen , iç sahadaki son maçında bugün İzmir temsilcisi Ekol Göz 'u ağırladı. Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 17.30'da başlayan mücadeleyi Aydın bölgesi üst klasman hakemi Bahattin Şimşek yönetti. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken, ev sahibi ekibin gollerini Seleznov penaltıdan kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 15. dakikada Domgjonas ve 47. dakikada Mehmet Boztepe kaydetti.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:50
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