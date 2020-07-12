Adanaspor 1-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin 2 kırmızı kart gördüğü mücadelede Hatayspor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başararak Süper Lig'e yükselen ilk ekip oldu.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, maçın 59. dakikasında Adanaspor'da Roni sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Konuk ekip 78. dakikada Barbose ve 89'da Abdioğlu'nun golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibinde 54. dakikada Umut Sözen çift sarıdan, 85. dakikada Emeka Eze direkt kırmızı kart gördü ve Adanaspor 90 dakikayı 9 kişi tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.
35'ini dakikada sol kanattan atağa kalkan Hatayspor'da topla rakip kaleye sokulan Ouali'nin, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.
59'uncu dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Roni'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Roni, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
69'uncu dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.
78'inci dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-1.
89'uncu dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasında kafa vuruşu yapan Yusuf, topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 19:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adanaspor 1-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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