Adanaspor 1-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Süper Lig'e yükselen ilk ekip belli oldu!

1-2 | MAÇ SONUCU

Adanaspor 1-2 Hatayspor | MAÇ SONUCU

'in 33. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi ekibin 2 kırmızı kart gördüğü mücadelede Hatayspor rakibini 2-1 mağlup etmeyi başararak Süper Lig'e yükselen ilk ekip oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, maçın 59. dakikasında 'da Roni sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Konuk ekip 78. dakikada Barbose ve 89'da Abdioğlu'nun golleriyle skoru 2-1'e getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibinde 54. dakikada Umut Sözen çift sarıdan, 85. dakikada Emeka Eze direkt kırmızı kart gördü ve Adanaspor 90 dakikayı 9 kişi tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Adanaspor'un atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Ahmet Dereli, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dereli'nin şutunda top kaleye paralel giderek auta çıktı.

35'ini dakikada sol kanattan atağa kalkan 'da topla rakip kaleye sokulan Ouali'nin, yakın direğe çektiği şutu Karacic topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Adanaspor'da sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ahmet, topu Roni'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Roni, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

69'uncu dakikada Hatayspor'da Aabid'in pasında ceza sahası içerisinde topu alan Hamza'ya Uğurcan müdahale ederek şut çekmesini engelledi.

78'inci dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde topu alan Barbosa, Karacic'i çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

89'uncu dakikada Hatayspor'da Buğra'nın ortasında kafa vuruşu yapan Yusuf, topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 19:52
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