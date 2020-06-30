Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü 90+3'te altın buldu!

2-1 | MAÇ SONUCU

Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

'de play-off hesapları yapan , 31. haftanın açılış maçında konuk ettiği 'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. ekibine altın değerinde üç puanı getiren golleri 79 ve 90+3'te kaydetti.

'de 31. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi Keçiörengücü müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı 2-1'lik skorla kazanıp play-off iddiasını son 3 haftaya taşıdı.

Konuk ekip Menemenspor 27'de Samed Ali'nin golüyel ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Pes etmeyen ekibi, 79'da ile skoru eşitlerken, yıldız isim 90+3'te bir kez daha sahne alıp takımına üç puanı getirdi: 2-1.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 44'e yükseltip 8. sıraya tırmandı. Menemen ise 39 puanda kaldı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 19:48
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