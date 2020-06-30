Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 31. haftanın açılış maçında Keçiörengücü ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Keçiörengücü müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı 2-1'lik skorla kazanıp play-off iddiasını son 3 haftaya taşıdı.

Konuk ekip Menemenspor 27'de Samed Ali'nin golüyel ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Pes etmeyen Başkent ekibi, 79'da Cem Ekinci ile skoru eşitlerken, yıldız isim 90+3'te bir kez daha sahne alıp takımına üç puanı getirdi: 2-1.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 44'e yükseltip 8. sıraya tırmandı. Menemen ise 39 puanda kaldı.