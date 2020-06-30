Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de play-off hesapları yapan Keçiörengücü, 31. haftanın açılış maçında konuk ettiği Menemenspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine altın değerinde üç puanı getiren golleri 79 ve 90+3'te Cem Ekinci kaydetti.
TFF 1. Lig'de 31. haftanın açılış maçında Keçiörengücü ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Keçiörengücü müthiş bir geri dönüşe imza attığı maçı 2-1'lik skorla kazanıp play-off iddiasını son 3 haftaya taşıdı.
Konuk ekip Menemenspor 27'de Samed Ali'nin golüyel ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Pes etmeyen Başkent ekibi, 79'da Cem Ekinci ile skoru eşitlerken, yıldız isim 90+3'te bir kez daha sahne alıp takımına üç puanı getirdi: 2-1.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 44'e yükseltip 8. sıraya tırmandı. Menemen ise 39 puanda kaldı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 19:48
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Keçiörengücü 2-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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