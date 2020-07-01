Final gibi maç
Adana Demir, 2. sıradaki Erzurum’la sezonun en kritik maçına çıkacak. Süper Lig hakemi Ali Palabıyık’ın yöneteceği maç öncesi Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, “Erzurum’da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.
Adana Demirspor, en son 1994-95'te yer aldığı Süper Lig'e çok yaklaştığı bu sezonda, bugün en kritik sınavlarından birine Erzurumspor karşısında çıkacak. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Demirspor, 57 puanlı lider Hatay ve 53 puanla 2. Erzurum'un ardından 51 puanla 3. sırada. Akdeniz ekibi, Dadaşlar'ı yenip kalan maçlarını da kayıpsız geçerek direkt Süper Lig'i hedefliyor. Erzurum'da galibiyet için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, "Kendi göbeğimizi kesecek duruma geldik. Kalan maçları kazandığımız takdirde çeyrek asırlık Süper Lig hasretine son vermiş olacağız. Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak" diye iddialı konuştu.
ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ
Osmanlıspor'dan alınan 3-1'lik deplasman galibiyeti ile şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçen Erzurumspor'da Adana Demirspor karşısında tek hedef galibiyet. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz" diye camiaya umut dağıttı.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Final gibi maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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