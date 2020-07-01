Final gibi maç

Adana Demirspor, en son 1994-95'te yer aldığı Süper Lig'e çok yaklaştığı bu sezonda, bugün en kritik sınavlarından birine Erzurumspor karşısında çıkacak. İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Demirspor, 57 puanlı lider Hatay ve 53 puanla 2. Erzurum'un ardından 51 puanla 3. sırada. Akdeniz ekibi, Dadaşlar'ı yenip kalan maçlarını da kayıpsız geçerek direkt Süper Lig'i hedefliyor. Erzurum'da galibiyet için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, "Kendi göbeğimizi kesecek duruma geldik. Kalan maçları kazandığımız takdirde çeyrek asırlık Süper Lig hasretine son vermiş olacağız. Erzurum'da kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Hedefimiz hiç değişmedi. Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak" diye iddialı konuştu.

ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ

Osmanlıspor'dan alınan 3-1'lik deplasman galibiyeti ile şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçen Erzurumspor'da Adana Demirspor karşısında tek hedef galibiyet. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz" diye camiaya umut dağıttı.