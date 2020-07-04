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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Umudumuz sürüyor

Umudumuz sürüyor

Başkanı Üneş, “İlk ikide yer alarak ’e çıkma inancımız sonsuz. Rakipler puan kaybetmese bile play-off’tan hak ettiğimiz yere gideceğiz” dedi.

Ligde öne geçtiği maçta 'e 2-1 yenilen ve ikinci sıradaki yerini kaybeden , umudunu koruyor. Başkan Hüseyin Üneş, futbolda yol kazaları olduğunu belirterek, kalan 3 maçta 9 puanı hedeflediklerini söyledi. Üneş, "İlk ikide 'e çıkma inancımız sonsuz. En kötü playoff'tan çıkacağız" dedi.

LİDERLİK ŞANSIMIZ VAR

Başkan Üneş, koronavirüs salgınıyla travma yaşadıklarını kaydetti. Üneş, "Kalan 3 haftayı iyi geçirip Adana Demir'in puan kaybını bekleyeceğiz. Matematiksel olarak liderlik şansımız var. Bu ligde her türlü sonuç çıkabiliyor. İlk ikide yer alıp Süper Lig'e döneceğiz" şeklinde konuştu.

  1. 4.7.2020
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