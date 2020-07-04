Umudumuz sürüyor

Ligde öne geçtiği maçta Adana Demir'e 2-1 yenilen ve ikinci sıradaki yerini kaybeden Erzurum, umudunu koruyor. Başkan Hüseyin Üneş, futbolda yol kazaları olduğunu belirterek, kalan 3 maçta 9 puanı hedeflediklerini söyledi. Üneş, "İlk ikide Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz. En kötü playoff'tan çıkacağız" dedi.

LİDERLİK ŞANSIMIZ VAR

Başkan Üneş, koronavirüs salgınıyla travma yaşadıklarını kaydetti. Üneş, "Kalan 3 haftayı iyi geçirip Adana Demir'in puan kaybını bekleyeceğiz. Matematiksel olarak liderlik şansımız var. Bu ligde her türlü sonuç çıkabiliyor. İlk ikide yer alıp Süper Lig'e döneceğiz" şeklinde konuştu.