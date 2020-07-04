Umudumuz sürüyor
Erzurum Başkanı Üneş, “İlk ikide yer alarak Süper Lig’e çıkma inancımız sonsuz. Rakipler puan kaybetmese bile play-off’tan hak ettiğimiz yere gideceğiz” dedi.
Ligde öne geçtiği maçta Adana Demir'e 2-1 yenilen ve ikinci sıradaki yerini kaybeden Erzurum, umudunu koruyor. Başkan Hüseyin Üneş, futbolda yol kazaları olduğunu belirterek, kalan 3 maçta 9 puanı hedeflediklerini söyledi. Üneş, "İlk ikide Süper Lig'e çıkma inancımız sonsuz. En kötü playoff'tan çıkacağız" dedi.
LİDERLİK ŞANSIMIZ VAR
Başkan Üneş, koronavirüs salgınıyla travma yaşadıklarını kaydetti. Üneş, "Kalan 3 haftayı iyi geçirip Adana Demir'in puan kaybını bekleyeceğiz. Matematiksel olarak liderlik şansımız var. Bu ligde her türlü sonuç çıkabiliyor. İlk ikide yer alıp Süper Lig'e döneceğiz" şeklinde konuştu.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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