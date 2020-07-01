Altay iddialı
Bitime 4 hafta kala play-off yarışında daha fazla puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, bugün Başkent temsilcisi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.
Altay, bugün konuk edeceği Osmanlıspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala play-off yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Eskişehir'de 2 puan bırakan İzmir ekibi, playoff yarışındaki rakipleri Akhisarspor, Bursaspor ve Karagümrük'ün kazanmasıyla önemli bir avantajı yitirmişti. Ligde önceki hafta 3. sırada yer alan Altay, bu sonuçlarla beraber 6. sıraya kadar geriledi.
KOŞUKAVAK VE 4 EKSİK
Düşme hattındaki Osmanlıspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda Kappel, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız kart cezaları, Gençer Cansev ise sakatlığı sebebiyle yok. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da Eskişehir maçında gördüğü kırmızı nedeniyle takımın başında yer alamayacak.
İZMİR'DE ŞANSI TUTMUYOR
İzmir'de oynanan 5 maçta Altay 1, Osmanlıspor 2 kez galibiyetle ayrıldı. 2 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda Altay 10 kez rakip fileleri sarsarken, Osmanlıspor 8 gol atabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.
OSMANLI ÜSTÜN
Altay ve Osmanlı, tarihlerinde 10. kez resmi müsabakaya çıkacak. Daha önce oynanan 9 maçta Altay 2, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir ekibi 15 gol atarken, Başkent ekibi 13 golle karşılık verdi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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