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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Altay iddialı

Altay iddialı

Bitime 4 hafta kala play-off yarışında daha fazla puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, bugün Başkent temsilcisi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Altay, bugün konuk edeceği karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala play-off yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. 'de 2 puan bırakan ekibi, playoff yarışındaki rakipleri Akhisarspor, ve Karagümrük'ün kazanmasıyla önemli bir avantajı yitirmişti. Ligde önceki hafta 3. sırada yer alan Altay, bu sonuçlarla beraber 6. sıraya kadar geriledi.

KOŞUKAVAK VE 4 EKSİK
Düşme hattındaki Osmanlıspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda Kappel, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız kart cezaları, Gençer Cansev ise sakatlığı sebebiyle yok. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da Eskişehir maçında gördüğü kırmızı nedeniyle takımın başında yer alamayacak.

İZMİR'DE ŞANSI TUTMUYOR
İzmir'de oynanan 5 maçta Altay 1, Osmanlıspor 2 kez galibiyetle ayrıldı. 2 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda Altay 10 kez rakip fileleri sarsarken, Osmanlıspor 8 gol atabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.

OSMANLI ÜSTÜN
Altay ve Osmanlı, tarihlerinde 10. kez resmi müsabakaya çıkacak. Daha önce oynanan 9 maçta Altay 2, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir ekibi 15 gol atarken, Başkent ekibi 13 golle karşılık verdi.

  1. 1.7.2020
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