Altay iddialı

Altay, bugün konuk edeceği Osmanlıspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Siyah-beyazlılar, bitime 4 hafta kala play-off yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Eskişehir'de 2 puan bırakan İzmir ekibi, playoff yarışındaki rakipleri Akhisarspor, Bursaspor ve Karagümrük'ün kazanmasıyla önemli bir avantajı yitirmişti. Ligde önceki hafta 3. sırada yer alan Altay, bu sonuçlarla beraber 6. sıraya kadar geriledi.

KOŞUKAVAK VE 4 EKSİK

Düşme hattındaki Osmanlıspor'u ağırlayacak olan İzmir ekibi, daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda Kappel, Abdülkerim Bardakçı, Abdülhamit Yıldız kart cezaları, Gençer Cansev ise sakatlığı sebebiyle yok. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak da Eskişehir maçında gördüğü kırmızı nedeniyle takımın başında yer alamayacak.

İZMİR'DE ŞANSI TUTMUYOR

İzmir'de oynanan 5 maçta Altay 1, Osmanlıspor 2 kez galibiyetle ayrıldı. 2 müsabakada da taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İzmir'deki maçlarda Altay 10 kez rakip fileleri sarsarken, Osmanlıspor 8 gol atabildi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.

OSMANLI ÜSTÜN

Altay ve Osmanlı, tarihlerinde 10. kez resmi müsabakaya çıkacak. Daha önce oynanan 9 maçta Altay 2, Osmanlıspor 3 galibiyet alırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda İzmir ekibi 15 gol atarken, Başkent ekibi 13 golle karşılık verdi.