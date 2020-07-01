Bizi kimse yenemez - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bizi kimse yenemez

Bizi kimse yenemez

Bizi kimse yenemez

1. Lig'de Ümraniye galibiyetiyle son 4 maç öncesi ilk 2 yarışına az da olsa tutunup, play-off hattındaki yerini koruyan Akhisarspor'da iddialı konuştu.

1. Lig'de Ümraniye galibiyetiyle son 4 maç öncesi ilk 2 yarışına az da olsa tutunup, play-off hattındaki yerini koruyan Akhisarspor'da iddialı konuştu. Kulüpte kendisi, futbolculardan Burhan, Ergin ve Vrsajevic dahil 12 kişinin 19 Haziran'da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktığı için iki maçtır sahadaki yerini alamayan tecrübeli teknik adam, "Altay maçını, 1 gece önce korona testlerimizin pozitif çıkmasının moral bozukluğuyla kaybettik. Hiçbir semptom göstermeyip sonraki 3 testte negatif çıkmamıza rağmen Ümraniye maçına da çıkamadık. Ancak maç boyunca gol kaçırma yarışına giren takımımız yine de kazanmayı başardı. Biz çok güçlü bir takımız ve nasıl olursa olsun 'e çıkacağız. Bizi artık kimse yenemez" sözleriyle camiaya umut dağıttı.

"SAHAYA ALMADILAR"
Yılmaz Vural, korona testlerinin negatif çıkmasına rağmen sahaya alınmamalarına tepki gösterdi. Usta çalıştırıcı, "Bize üst üste 3 test uygulandı ve koronavirüs taşımadığımız bu testlerde kanıtlanınca 81 milyon vatandaşın arasına dönmemize izin verildi. Ancak TFF; devlet 81 milyonun arasına karışmamıza onay verirken bizi sahada 11 futbolcunun içine sokmadı" diye sitem etti.

KARAR TFF'NİN
Kendi hesaplarına göre İstanbulspor deplasmanında diğer 3 futbolcusuyla birlikte sahada olmaları gerektiğini söyleyen Vural, "Pozitif testi 19 Haziran'da olduk ve 2 Temmuz'da TFF'nin belirlediği 14 gün doluyor. Yine de karar TFF'nin. Biz gidip kafileyle bekleyeceğiz" dedi.

  1. 1.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bizi kimse yenemez haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA