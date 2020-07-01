Bizi kimse yenemez

TFF 1. Lig'de Ümraniye galibiyetiyle son 4 maç öncesi ilk 2 yarışına az da olsa tutunup, play-off hattındaki yerini koruyan Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural iddialı konuştu. Kulüpte kendisi, futbolculardan Burhan, Ergin ve Vrsajevic dahil 12 kişinin 19 Haziran'da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktığı için iki maçtır sahadaki yerini alamayan tecrübeli teknik adam, "Altay maçını, 1 gece önce korona testlerimizin pozitif çıkmasının moral bozukluğuyla kaybettik. Hiçbir semptom göstermeyip sonraki 3 testte negatif çıkmamıza rağmen Ümraniye maçına da çıkamadık. Ancak maç boyunca gol kaçırma yarışına giren takımımız yine de kazanmayı başardı. Biz çok güçlü bir takımız ve nasıl olursa olsun Süper Lig'e çıkacağız. Bizi artık kimse yenemez" sözleriyle camiaya umut dağıttı.

"SAHAYA ALMADILAR"

Yılmaz Vural, korona testlerinin negatif çıkmasına rağmen sahaya alınmamalarına tepki gösterdi. Usta çalıştırıcı, "Bize üst üste 3 test uygulandı ve koronavirüs taşımadığımız bu testlerde kanıtlanınca 81 milyon vatandaşın arasına dönmemize izin verildi. Ancak TFF; devlet 81 milyonun arasına karışmamıza onay verirken bizi sahada 11 futbolcunun içine sokmadı" diye sitem etti.

KARAR TFF'NİN

Kendi hesaplarına göre İstanbulspor deplasmanında diğer 3 futbolcusuyla birlikte sahada olmaları gerektiğini söyleyen Vural, "Pozitif testi 19 Haziran'da olduk ve 2 Temmuz'da TFF'nin belirlediği 14 gün doluyor. Yine de karar TFF'nin. Biz gidip kafileyle bekleyeceğiz" dedi.