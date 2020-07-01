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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Liderde test sevinci

Liderde test sevinci

1. lideri , bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşması öncesinde yeni tip corona virüsü testine girdi.

1. lideri , bugün deplasmanda oynayacağı karşılaşması öncesinde yeni tip corona virüsü testine girdi. Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
  1. 1.7.2020
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