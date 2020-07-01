Timsah vurgunu
Play-off mücadelesi veren Giresunspor’u Özer Hurmacı’nın golüyle geçen Bursaspor, Süper Lig’e doğrudan yükselme yolunda büyük bir adım attı...
Bursaspor Süper Lig'de direkt bileti alma yolunda emin adımlarla ilerliyor... Hafta içi mesaisinde Giresunspor'un konuğu olan yeşilbeyazlılar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmayı Özer Hurmacı'nın tek golüyle kazanarak 3 puana uzandı: 1-0. Play-off mücadelesi veren Giresunspor ise evinde çok önemli bir puan kaybı yaşadı.
İKİ KIRMIZI KART
Ikinci yarının henüz başında sağ kanattan gelen topu Traore kafayla kale sahasına indirdi. Özer Hurmacı gelen topu kaleciye yolladı. Kaleci Adriano'dan dönen topu tamamlayan Özer ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın son dakikalarında ev sahibi ekipten Mehmet Güven ve Muhayyer kırmızı kart gördüler. Bursaspor, cumartesi günü evinde Altınordu'yu ağırlayacak.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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