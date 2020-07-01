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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Timsah vurgunu

Timsah vurgunu

Play-off mücadelesi veren Giresunspor’u ’nın golüyle geçen , ’e doğrudan yükselme yolunda büyük bir adım attı...

'de direkt bileti alma yolunda emin adımlarla ilerliyor... Hafta içi mesaisinde Giresunspor'un konuğu olan yeşilbeyazlılar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmayı 'nın tek golüyle kazanarak 3 puana uzandı: 1-0. Play-off mücadelesi veren Giresunspor ise evinde çok önemli bir puan kaybı yaşadı.

İKİ KIRMIZI KART
Ikinci yarının henüz başında sağ kanattan gelen topu Traore kafayla kale sahasına indirdi. Özer Hurmacı gelen topu kaleciye yolladı. Kaleci Adriano'dan dönen topu tamamlayan Özer ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın son dakikalarında ev sahibi ekipten Mehmet Güven ve Muhayyer kırmızı kart gördüler. Bursaspor, cumartesi günü evinde Altınordu'yu ağırlayacak.

  1. 1.7.2020
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