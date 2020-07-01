Timsah vurgunu

Bursaspor Süper Lig'de direkt bileti alma yolunda emin adımlarla ilerliyor... Hafta içi mesaisinde Giresunspor'un konuğu olan yeşilbeyazlılar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmayı Özer Hurmacı'nın tek golüyle kazanarak 3 puana uzandı: 1-0. Play-off mücadelesi veren Giresunspor ise evinde çok önemli bir puan kaybı yaşadı.

İKİ KIRMIZI KART

Ikinci yarının henüz başında sağ kanattan gelen topu Traore kafayla kale sahasına indirdi. Özer Hurmacı gelen topu kaleciye yolladı. Kaleci Adriano'dan dönen topu tamamlayan Özer ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın son dakikalarında ev sahibi ekipten Mehmet Güven ve Muhayyer kırmızı kart gördüler. Bursaspor, cumartesi günü evinde Altınordu'yu ağırlayacak.