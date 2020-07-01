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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Adana'da kan kaybı

Adana'da kan kaybı

Sahasında ağırladığı Altınordu ile golsüz berabere kalan turuncu-beyazlılar, ligde kalma umutlarını bir bir tüketiyor... Galibiyet hasreti de 11 haftaya çıktı.

Düşme potasında olan , her geçen hafta kan kaybediyor... 31. hafta mücadelesinde Altınordu'yu konuk eden turuncu- beyazlılar, golsüz biten 90 dakika sonunda 1 puana razı oldular: 0-0. Son olarak ligin 20. haftasında 'u 3-1 yenen Adanaspor, 21. haftadaki 4-1'lik yenilgisi sonrası 3 puana hasret kaldı. 11. haftayı da galibiyet göremeden geçen ekibi, son 3 haftaya sıkıntılı giriyor. 21 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor, önümüzdeki hafta Menemen deplasmanına çıkacak. Bir sonraki hafta lider Hatay'ı ağırlayacak olan turuncu-beyazlılar, Ligi 'da oynayacağı Karagümrük karşılaşmasıyla bitirecek. Altınordu'yu yakalama şansını kaçıran Adanaspor, kalan 3 haftada 27 puanı olan 'u geçmek zorunda.

'KADERİYLE OYNADI!'
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, maçtan sonrası Friday Eze'yi eleştirerek, "Ben kimseyi eleştirmem ama o adamı eleştireceğim. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Adanaspor'un bugün burada olmasının sebebi o'dur" dedi.

  1. 1.7.2020
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