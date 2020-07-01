Adana'da kan kaybı

Düşme potasında olan Adanaspor, her geçen hafta kan kaybediyor... 31. hafta mücadelesinde Altınordu'yu konuk eden turuncu- beyazlılar, golsüz biten 90 dakika sonunda 1 puana razı oldular: 0-0. Son olarak ligin 20. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yenen Adanaspor, 21. haftadaki 4-1'lik Adana Demirspor yenilgisi sonrası 3 puana hasret kaldı. 11. haftayı da galibiyet göremeden geçen Akdeniz ekibi, son 3 haftaya sıkıntılı giriyor. 21 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor, önümüzdeki hafta Menemen deplasmanına çıkacak. Bir sonraki hafta lider Hatay'ı ağırlayacak olan turuncu-beyazlılar, Ligi İstanbul'da oynayacağı Karagümrük karşılaşmasıyla bitirecek. Altınordu'yu yakalama şansını kaçıran Adanaspor, kalan 3 haftada 27 puanı olan Boluspor'u geçmek zorunda.

'KADERİYLE OYNADI!'

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, maçtan sonrası Friday Eze'yi eleştirerek, "Ben kimseyi eleştirmem ama o adamı eleştireceğim. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Adanaspor'un bugün burada olmasının sebebi o'dur" dedi.