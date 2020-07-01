Adana'da kan kaybı
Sahasında ağırladığı Altınordu ile golsüz berabere kalan turuncu-beyazlılar, ligde kalma umutlarını bir bir tüketiyor... Galibiyet hasreti de 11 haftaya çıktı.
Düşme potasında olan Adanaspor, her geçen hafta kan kaybediyor... 31. hafta mücadelesinde Altınordu'yu konuk eden turuncu- beyazlılar, golsüz biten 90 dakika sonunda 1 puana razı oldular: 0-0. Son olarak ligin 20. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yenen Adanaspor, 21. haftadaki 4-1'lik Adana Demirspor yenilgisi sonrası 3 puana hasret kaldı. 11. haftayı da galibiyet göremeden geçen Akdeniz ekibi, son 3 haftaya sıkıntılı giriyor. 21 puanla 17. sırada bulunan Adanaspor, önümüzdeki hafta Menemen deplasmanına çıkacak. Bir sonraki hafta lider Hatay'ı ağırlayacak olan turuncu-beyazlılar, Ligi İstanbul'da oynayacağı Karagümrük karşılaşmasıyla bitirecek. Altınordu'yu yakalama şansını kaçıran Adanaspor, kalan 3 haftada 27 puanı olan Boluspor'u geçmek zorunda.
'KADERİYLE OYNADI!'
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, maçtan sonrası Friday Eze'yi eleştirerek, "Ben kimseyi eleştirmem ama o adamı eleştireceğim. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Adanaspor'un bugün burada olmasının sebebi o'dur" dedi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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