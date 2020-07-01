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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Keçiören'de şov!

Keçiören'de Cem şov!

Play-off’u hedefleyen , Menemen karşısında son 11 dakikada 3 puanı aldı Başkent temsilcisi yenik götürdüğü maçta 2. yarıda giren ’in golleriyle kazandı.

1. Lig'de play-off'u kovalayan , rahat konumdaki 'u konuk etti. İlk yarıda daha atak taraf olarak gözüken Ege temsilcisi 27'de Murat Elkatmış'ın asistinde Samed Ali'nin golüyle öne geçti. Golden sonra Keçiörengücü baskısına iyi karşı koyan Menemenspor, soyunma odasına galip girdi. İkinci yarıda uzun süre bu üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda oyuna giren 'i tutamadı. 79'da Uğur'un asistini tamamlayan Cem, takımına eşitliği getirdi. 90+4'te yine sahne alan 30 yaşındaki tecrübeli golcü, mor-beyazlılara play-off yolunda altın değerinde 3 puan kazandırdı.
  1. 1.7.2020
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