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30 Haziran 2020, Salı
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Balkes’te flaş gelişme

Balkes’te flaş gelişme

'de flaş bir gelişme yaşandı. Ege ekibi, sezon başında 'den kiraladığı 'i bıraktı.

'de flaş bir gelişme yaşandı. Ege ekibi, sezon başında 'den kiraladığı Nermin Hodzic'i bıraktı. Başkan Kadir Dağlı, "Noter yoluyla 3 kez idmana katılmadığını tespit ettirdik ve kadro dışı bıraktık" açıklamasında bulundu.

  1. 30.6.2020
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