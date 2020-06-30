Balkes’te flaş gelişme

Balıkesir'de flaş bir gelişme yaşandı. Ege ekibi, sezon başında Adana Demir'den kiraladığı Nermin Hodzic'i kadro dışı bıraktı. Başkan Kadir Dağlı, "Noter yoluyla 3 kez idmana katılmadığını tespit ettirdik ve kadro dışı bıraktık" açıklamasında bulundu.