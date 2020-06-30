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30 Haziran 2020, Salı
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Akigolar 'yi bekliyor

Akigolar TFF'yi bekliyor

ile 3 futbolcunun corona virüsü saptandığı Akhisar'da gözler Federasyonu'nda...

Yılmaz Vural ile 3 futbolcunun corona virüsü saptandığı Akhisar'da gözler Federasyonu'nda... Ege ekibi, sonraki testleri negatif çıkan bu isimlerin İstanbulspor ile oynanacak maçta görev alabilmesi için 'den haber bekliyor.

  1. 30.6.2020
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