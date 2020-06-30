Akigolar TFF'yi bekliyor

Teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcunun corona virüsü saptandığı Akhisar'da gözler Futbol Federasyonu'nda... Ege ekibi, sonraki testleri negatif çıkan bu isimlerin İstanbulspor ile oynanacak maçta görev alabilmesi için TFF'den haber bekliyor.