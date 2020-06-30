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30 Haziran 2020, Salı
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geri sayıma geçti

Giresun geri sayıma geçti

 Demir yenilgisiyle ilk 6 yolunda yara alan , telafi peşinde.

Demir yenilgisiyle ilk 6 yolunda yara alan , telafi peşinde. Teknik direktör , "Yarın (bugün) karşısında alacağımız galibiyet kalan haftalar öncesi belirleyici olacak" ifadesini kullandı.

  1. 30.6.2020
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