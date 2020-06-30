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30 Haziran 2020, Salı
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hırs küpü

Adana Demir hırs küpü

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve ilk 2'yi hedefleyen , gözünü 'a dikti.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve ilk 2'yi hedefleyen , gözünü 'a dikti. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, sezonun maçına çıkacaklarını belirtip, "3 puan için elimizden geleni yapacağız" dedi.

  1. 30.6.2020
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