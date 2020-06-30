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30 Haziran 2020, Salı
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Yolun sonu süper

Yolun sonu süper

’tan mesaj var: ’ın 53 yıllık bir özlemi var. 4 maç sonra bu dinecek, ’e çıkacağız.

Bitime 4 hafta kala en yakın rakibine 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor'da söz teknik direktör 'ta... karşısında aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu belirterek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Rakiplerimizin hepsinin kazandığı haftada mutlak galibiyet almamız gerekirdi ve bunu başardık. Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu. Şu anda en avantajlı takım biziz. İnşallah bunu son 4 maçlık periyotta da devam ettirerek şampiyon olacağız. Şehirde büyük bir beklenti bulunmakta. 'ın tam 53 yıllık bir özlemi var. Bu özlemi 4 maç sonra dindireceğiz ve 'e çıkacağız" açıklamasını yaptı.

  1. 30.6.2020
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