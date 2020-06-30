Yolun sonu süper
Mehmet Altıparmak’tan mesaj var: Hatay’ın 53 yıllık bir özlemi var. 4 maç sonra bu dinecek, Süper Lig’e çıkacağız.
Bitime 4 hafta kala en yakın rakibine 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor'da söz teknik direktör Mehmet Altıparmak'ta... Balıkesirspor karşısında aldıkları 3 puanın çok değerli olduğunu belirterek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Rakiplerimizin hepsinin kazandığı haftada mutlak galibiyet almamız gerekirdi ve bunu başardık. Hak ettiğimiz bir 3 puan oldu. Şu anda en avantajlı takım biziz. İnşallah bunu son 4 maçlık periyotta da devam ettirerek şampiyon olacağız. Şehirde büyük bir beklenti bulunmakta. Hatay'ın tam 53 yıllık bir özlemi var. Bu özlemi 4 maç sonra dindireceğiz ve Süper Lig'e çıkacağız" açıklamasını yaptı.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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