Altay’da kadroya zorunlu değişiklik
TFF 1. Lig'de yarın Osmanlıspor'u konuk edecek olan Altay'ın kadrosunda zorunlu değişiklik olacak.
TFF 1. Lig'de yarın Osmanlıspor'u konuk edecek olan Altay'ın kadrosunda zorunlu değişiklik olacak. İzmir temsilcisinde cezalı olan Abdülkerim ve Abdülhamit'in yokluğunda savunmanın göbeğinde 39 yaşındaki İbrahim Öztürk ile Cenk ikilisi forma giyecek. Yine cezalı olan Kappel'in yerine de kanatta Turgut Doğan'ın görev alması bekleniyor. Cezası sona eren Özgür ise bu karşılaşmada sol bekteki yerini alacak.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay’da kadroya zorunlu değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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