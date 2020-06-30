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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Altay’da kadroya zorunlu değişiklik

Altay’da kadroya zorunlu değişiklik

Altay’da kadroya zorunlu değişiklik

1. Lig'de yarın 'u konuk edecek olan Altay'ın kadrosunda zorunlu değişiklik olacak.

TFF 1. Lig'de yarın 'u konuk edecek olan Altay'ın kadrosunda zorunlu değişiklik olacak. temsilcisinde cezalı olan Abdülkerim ve Abdülhamit'in yokluğunda savunmanın göbeğinde 39 yaşındaki ile Cenk ikilisi forma giyecek. Yine cezalı olan Kappel'in yerine de kanatta Turgut Doğan'ın görev alması bekleniyor. Cezası sona eren Özgür ise bu karşılaşmada sol bekteki yerini alacak.

  1. 30.6.2020
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