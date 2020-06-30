Altay’da kadroya zorunlu değişiklik

TFF 1. Lig'de yarın Osmanlıspor'u konuk edecek olan Altay'ın kadrosunda zorunlu değişiklik olacak. İzmir temsilcisinde cezalı olan Abdülkerim ve Abdülhamit'in yokluğunda savunmanın göbeğinde 39 yaşındaki İbrahim Öztürk ile Cenk ikilisi forma giyecek. Yine cezalı olan Kappel'in yerine de kanatta Turgut Doğan'ın görev alması bekleniyor. Cezası sona eren Özgür ise bu karşılaşmada sol bekteki yerini alacak.