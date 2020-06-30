Erzurumspor hak ettiği yerde olacak

Zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e göz dikti. Teknik direktör Mehmet Özdilek, tek odaklandıklarının ligi ilk 2'de bitirmek olduğunun altını çizip, "Erzurumspor gelecek yıl tekrar hak ettiği yerde olacak. Süper Lig'i hak eden şehir, oyuncu, yönetim ve inanmış insanlar var. Bunu başaracak gücü olan bir takımız. Bize inanan taraftarımızın güvenine layık olmaya çalışacağız" sözlerini sarfetti.