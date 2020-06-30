Timsah tek yürek

TFF 1. Lig'in 31. haftasında bugün Giresunspor'a konuk olacak Bursaspor tek yürek... Yeşil-beyazlıların başkanı Mesut Mestan ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiaya umut saçtı. En kritik haftalara girildiğini belirten Mestan, "Bursaspor tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.

VARSA YOKSA GİRESUN!

"Camiamız bize güvensin ve desteklerini esirgemesin" diyen Buz ise şunları söyledi: "Giresunspor karşısında alacağımız galibiyet bizi Süper Lig yolunda daha avantajlı duruma getirecek. Bizim hedefimiz belli. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e adımızı yazdırmak. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Süper Lig'e çıkacağız."

İlk 6'yı hedefleyen Giresun'a konuk olacak Bursaspor, ilk yarıdaki maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

KAPTAN İDDİALI KONUŞTU

Yeşil-beyazlıların kaptanı Selçuk Şahin, kalan 4 maçı da kazanacaklarını iddia edip, "Şampiyonluk hikayemiz devam ediyor. Hedefe koşuyoruz ve şampiyonluk istiyoruz" dedi.