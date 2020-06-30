Timsah tek yürek
Mesut Mestan: Tarihi maçlar oynayacağız ve Süper Lig’e çıkacağız İrfan Buz: Hedefimiz hak ettiğimiz yerde olmak. Bunu başaracağız.
TFF 1. Lig'in 31. haftasında bugün Giresunspor'a konuk olacak Bursaspor tek yürek... Yeşil-beyazlıların başkanı Mesut Mestan ve hocası İrfan Buz, kalan 4 hafta öncesi camiaya umut saçtı. En kritik haftalara girildiğini belirten Mestan, "Bursaspor tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.
VARSA YOKSA GİRESUN!
"Camiamız bize güvensin ve desteklerini esirgemesin" diyen Buz ise şunları söyledi: "Giresunspor karşısında alacağımız galibiyet bizi Süper Lig yolunda daha avantajlı duruma getirecek. Bizim hedefimiz belli. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e adımızı yazdırmak. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Süper Lig'e çıkacağız."
İlk 6'yı hedefleyen Giresun'a konuk olacak Bursaspor, ilk yarıdaki maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Timsah'ta karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
KAPTAN İDDİALI KONUŞTU
Yeşil-beyazlıların kaptanı Selçuk Şahin, kalan 4 maçı da kazanacaklarını iddia edip, "Şampiyonluk hikayemiz devam ediyor. Hedefe koşuyoruz ve şampiyonluk istiyoruz" dedi.
- 30.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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