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30 Haziran 2020, Salı
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tek yürek

Timsah tek yürek

: Tarihi maçlar oynayacağız ve ’e çıkacağız : Hedefimiz hak ettiğimiz yerde olmak. Bunu başaracağız.

1. Lig'in 31. haftasında bugün Giresunspor'a konuk olacak tek yürek... Yeşil-beyazlıların başkanı ve hocası , kalan 4 hafta öncesi camiaya umut saçtı. En kritik haftalara girildiğini belirten Mestan, "Bursaspor tarihinin en önemli maçlarına çıkacağız. Hak ettiğimiz 'e çıkmak için tüm camia kenetlenmiş durumdayız" açıklamasında bulundu.

VARSA YOKSA GİRESUN!

"Camiamız bize güvensin ve desteklerini esirgemesin" diyen Buz ise şunları söyledi: "Giresunspor karşısında alacağımız galibiyet bizi Süper Lig yolunda daha avantajlı duruma getirecek. Bizim hedefimiz belli. Hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e adımızı yazdırmak. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Süper Lig'e çıkacağız."

İlk 6'yı hedefleyen 'a konuk olacak Bursaspor, ilk yarıdaki maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren 'ta karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

KAPTAN İDDİALI KONUŞTU

Yeşil-beyazlıların kaptanı Selçuk Şahin, kalan 4 maçı da kazanacaklarını iddia edip, "Şampiyonluk hikayemiz devam ediyor. Hedefe koşuyoruz ve şampiyonluk istiyoruz" dedi.

  1. 30.6.2020
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