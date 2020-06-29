Giresunspor'da corona virüsü testleri negatif sonuçlandı
Giresunspor Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, A Takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
FF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında Bursaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.
- 29.06.2020
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