Giresunspor'da corona virüsü testleri negatif sonuçlandı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor'da corona virüsü testleri negatif sonuçlandı

Giresunspor'da corona virüsü testleri negatif sonuçlandı

Giresunspor'da corona virüsü testleri negatif sonuçlandı

Giresunspor Kulübü resmi sitesinden yaptığı açıklamada, A Takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

FF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligin 31. haftasında ile oynayacak karşılaşma öncesi A takım oyuncuları, teknik heyet ve kulüp personeline İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Covid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedildi.

  1. 29.06.2020
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