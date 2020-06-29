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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...

'de 29. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Medipol 'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. İşte şampiyonluk oranları...

'de 29. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan 'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. 'un oranı ise 1.90'dan 2.20'ye geriledi.

İşte şampiyonluk oranları

1.50 Başakşehir

2.20 Trabzonspor

50.00 Galatasaray

60.00

500.00 Beşiktaş

  1. 29.06.2020
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