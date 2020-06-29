Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Medipol Başakşehir'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. İşte şampiyonluk oranları...
Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmaların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan Başakşehir'in 1.75'lik oranı 1.50'ye geriledi. Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'dan 2.20'ye geriledi.
İşte şampiyonluk oranları
1.50 Başakşehir
2.20 Trabzonspor
50.00 Galatasaray
60.00 Sivasspor
500.00 Beşiktaş
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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