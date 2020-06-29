Beşiktaş Chidozie için temaslarını artırıyor!
Sezonu Leganes'te kiralık olarak geçiren Nijeryalı stoper Chidoize Awaziem, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Siyah-beyazlı ekip, bonservisi Porto'da bulunan yıldız futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın ilk hedef olarak defans mevkisine takviye yapmayı planlıyor. Bunun için transfer komitesine sunulan ismin, Porto'nun Leganes'e kiraladığı Chidoize Awaziem olduğu ortaya çıkmıştı.
Portekiz basınından A Bola, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği oyuncu için Beşiktaş'ın temaslarını sıklaştırdığını yazdı. Oyuncunun gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine dikkat çekildi.
Bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun, Porto ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
CHIDOZIE AWAZIEM KİMDİR?
1 Ocak 1997 yılında dünyaya gelen Chidozie Awaziem, Porto takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Porto B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganes kulüplerinde oynadı.
- 29.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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