Beşiktaş Chidozie için temaslarını artırıyor!

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın ilk hedef olarak defans mevkisine takviye yapmayı planlıyor. Bunun için transfer komitesine sunulan ismin, Porto'nun Leganes'e kiraladığı Chidoize Awaziem olduğu ortaya çıkmıştı.

Portekiz basınından A Bola, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği oyuncu için Beşiktaş'ın temaslarını sıklaştırdığını yazdı. Oyuncunun gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine dikkat çekildi.

Bir dönem Çaykur Rizespor'da da forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun, Porto ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

CHIDOZIE AWAZIEM KİMDİR?

1 Ocak 1997 yılında dünyaya gelen Chidozie Awaziem, Porto takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Porto B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganes kulüplerinde oynadı.



