Beşiktaş Chidozie için temaslarını artırıyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde vites yükseltti! Temaslarını sıklaştırıyor

Chidozie için temaslarını artırıyor!

Beşiktaş Chidozie için temaslarını artırıyor!

Sezonu Leganes'te kiralık olarak geçiren Nijeryalı stoper , 'ın gündemine girdi. Siyah-beyazlı ekip, bonservisi 'da bulunan yıldız futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

, yeni sezonun çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör ilk hedef olarak defans mevkisine takviye yapmayı planlıyor. Bunun için transfer komitesine sunulan ismin, 'nun Leganes'e kiraladığı olduğu ortaya çıkmıştı.

Portekiz basınından A Bola, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği oyuncu için Beşiktaş'ın temaslarını sıklaştırdığını yazdı. Oyuncunun gelecek sezon 'de forma giyebileceğine dikkat çekildi.

Bir dönem 'da da forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun, Porto ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

CHIDOZIE AWAZIEM KİMDİR?

1 Ocak 1997 yılında dünyaya gelen Chidozie Awaziem, Porto takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Porto B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganes kulüplerinde oynadı.


  1. 29.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş Chidozie için temaslarını artırıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA