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29 Haziran 2020, Pazartesi
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gerçeği ortaya çıktı! "Başakşehirli Elia'ya talip oldular"

Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı! "Başakşehirli Elia'ya talip oldular"

'ta son dakika transfer haberi... Hollanda basınında yer alan iddiaya göre Medipol Başakşehir'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için dev bir transfer savaşı yaşanıyor. Buna göre Elia için Beşiktaş başta olmak üzere Sivasspor, Twente ve Atletico Talleres devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezonun kadro planlaması için var gücüyle çalışmalarına başlayan 'tan sürpriz bir hamle geldi.

Hollanda basını, konu ile ilgili yazdığı haberde 'yı isteyen takımların arasında Twente'nin de olduğunu duyururken, Beşiktaş ve Sivasspor'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

"SEZON SONU DÜŞÜNECEK"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Başakşehir, Elia'yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta ocak ayında Arjantin kulübü Talleres oyuncuya talip oldu ancak İstanbul kulübü, oyuncunun ayrılığına asla izin vermeyeceğini belirtti.

Öte yandan Elia'nin transferini sezonun sona ermesiyle beraber düşüneceği ve bir seçim yapacağı aktarıldı.

Eljaro Elia bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 24 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti ve 1486 dakika sahada kaldı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 12:55
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