Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı! "Başakşehirli Elia'ya talip oldular"
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Hollanda basınında yer alan iddiaya göre Medipol Başakşehir'in sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu Eljaro Elia için dev bir transfer savaşı yaşanıyor. Buna göre Elia için Beşiktaş başta olmak üzere Sivasspor, Twente ve Atletico Talleres devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezonun kadro planlaması için var gücüyle çalışmalarına başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Hollanda basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Eljaro Elia'yı isteyen takımların arasında Twente'nin de olduğunu duyururken, Beşiktaş ve Sivasspor'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.
"SEZON SONU DÜŞÜNECEK"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Başakşehir, Elia'yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Hatta ocak ayında Arjantin kulübü Talleres oyuncuya talip oldu ancak İstanbul kulübü, oyuncunun ayrılığına asla izin vermeyeceğini belirtti.
Öte yandan Elia'nin transferini sezonun sona ermesiyle beraber düşüneceği ve bir seçim yapacağı aktarıldı.
Eljaro Elia bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 24 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretti ve 1486 dakika sahada kaldı.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 12:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş gerçeği ortaya çıktı! "Başakşehirli Elia'ya talip oldular" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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