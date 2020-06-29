Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu gibi! "Olsen'e zengin bir teklif..." | Robin Olsen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Kaleci transferi neredeyse bitti! Beşiktaş'ta gelecek sezon...

'ın yeni kalecisi belli oldu gibi! "Olsen'e zengin bir teklif..."

Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu gibi! "Olsen'e zengin bir teklif..."

'ta son dakika transfer haberi... Loris Karius'un ayrılığının ardından Ersin Destanoğlu ile yola devam eden siyah beyazlılar, aradığı yeni 1 numarayı İtalya'da buldu. Buna göre 'in sezon sonunda Beşiktaş'a katılması bekleniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, gelecek sezon kalesini emanet edeceği ismi buldu. İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların gelecek sezon kalesini Olsen'e emanet edeceğini aktardı.

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, Olsen'e 'zengin bir teklifte bulunduğu' ifade edilirken, oyuncunun Cagliari ile sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ereceği ve siyah beyazlılara katılmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.

"ERKEN AYRILMAK İSTİYOR"
Öte yandan Olsen'in, Cagliari'den bir an önce kurtulmak istediği, hatta ayrılık için Serie A'nın sona ermesini beklemeyeceği aktarıldı.

"BİR KAÇ GÜN İÇİNDE..."
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Olsen Türkiye'den oldukça zengin bir teklif aldı ve bir kaç gün içinde, eğer kendisine daha iyi teklif gelmezse Cagliari'den ayrılacak ve olası yeni kulübü Beşiktaş olacak.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 12:25
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