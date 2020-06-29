Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu gibi! "Olsen'e zengin bir teklif..."
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Loris Karius'un ayrılığının ardından Ersin Destanoğlu ile yola devam eden siyah beyazlılar, aradığı yeni 1 numarayı İtalya'da buldu. Buna göre Robin Olsen'in sezon sonunda Beşiktaş'a katılması bekleniyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, gelecek sezon kalesini emanet edeceği ismi buldu. İtalyan basını, konu ile ilgili yazdığı haberde siyah beyazlıların gelecek sezon kalesini Olsen'e emanet edeceğini aktardı.
Haberin detaylarında Beşiktaş'ın, Olsen'e 'zengin bir teklifte bulunduğu' ifade edilirken, oyuncunun Cagliari ile sezon sonunda kiralık sözleşmesinin sona ereceği ve siyah beyazlılara katılmasının yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.
"ERKEN AYRILMAK İSTİYOR"
Öte yandan Olsen'in, Cagliari'den bir an önce kurtulmak istediği, hatta ayrılık için Serie A'nın sona ermesini beklemeyeceği aktarıldı.
"BİR KAÇ GÜN İÇİNDE..."
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Olsen Türkiye'den oldukça zengin bir teklif aldı ve bir kaç gün içinde, eğer kendisine daha iyi teklif gelmezse Cagliari'den ayrılacak ve olası yeni kulübü Beşiktaş olacak.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 12:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu gibi! "Olsen'e zengin bir teklif..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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