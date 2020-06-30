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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Futbol 2. ve 3. Lig temsilcileri TFF ile görüştü

2. ve 3. Lig temsilcileri ile görüştü

2. ve 3. Lig temsilcileri TFF ile görüştü

Corona virüsü arası sonrası 'da yeniden başlayacağı açıklanan 2. ve 3. Lig'in Kulüpler Birliği temsilcileri, Başkanı ile görüştü. 2. ve 3. Lig temsilcileri, lige başlama kararının yeniden gözden geçirilmesini TFF yönetiminden talep etti.

Futbolda 2. ve 3. temsilcileri, () yöneticileriyle bir araya geldi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, TFF Başkanı , birinci başkan vekili , başkan vekili Mehmet Baykan, icra kurulu üyesi , 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı , başkan vekili Cengiz Günaydın ile birlik yöneticileri katıldı.

Toplantıda TFF'den, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 'da devam edeceği açıklanan TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'le ilgili bu kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can şu ifadeleri kullandı:.

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi 1 yıldan beri üvey evlatlıktan çıkarıp öz evlatlığa aldılar. Her derdimizi toplantılarda veya bizleri arayarak dinlediler. Bizim bir ay öncesinde bir dilekçemiz vardı. Aynı dilekçeyi geçen hafta bir kez daha sunmuştuk ama maçların oynanacağı açıklandı. Buna 89 kulübümüzün haklı itirazları var. Onu değerlendirmek amacıyla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da başkanımız bizi dinledi. Çekincelerimizle ilgili kulüp başkanlarımıza söz hakkı verdi. Başkanımız da yarın yönetim kurulunu tekrar toplayarak değerlendirmeye alacak..

"KALAN MAÇLARI OYNAMAMAYI İSTEDİK"

Buraya hiçbir maddeyle gelmedik. Bunda 89 kulübün vebali var. Düşme, çıkma veya şampiyonlukla ilgili bir şey istemedik. Sadece Türk futbolu ve sağlık için kalan 6 maçı oynamamayı istedik. İçeriğini TFF'ye bıraktık. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Futbolcu kardeşlerimizin temmuz sıcağında maç oynamak zorunda kalmamaları için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra top federasyonumuzda. Alacakları her karara saygılıyız.

"BÜTÜN KULÜPLER ZOR DURUMDA"

Maddi olarak 100 gündür kulüplerimizin kasasına 1 lira para girmedi. Bundan dolayı futbolcu kardeşlerimize ödemeler yapılamıyor. Bütün kulüpler zor durumda. Bunu da Nihat başkanımıza ilettik. Kendisi de kulüplerin ne kadar zor durumda olduğunun farkında. İnşallah spor yasası çıkarsa, kulüplerimiz bir nebze olsa rahatlayacak. Önümüzdeki sezon liglerimizdeki maçlar canlı yayınlanırsa bir gelirimiz olacak."

Volkan Can: Büyük ihtimalle 2. ve 3. Lig'de kalan maçları oynamayacağız

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 18:44
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