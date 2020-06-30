2. ve 3. Lig temsilcileri TFF ile görüştü
Corona virüsü arası sonrası 18 Temmuz'da yeniden başlayacağı açıklanan 2. ve 3. Lig'in Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. 2. ve 3. Lig temsilcileri, lige başlama kararının yeniden gözden geçirilmesini TFF yönetiminden talep etti.
TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, başkan vekili Cengiz Günaydın ile birlik yöneticileri katıldı.
Toplantıda TFF'den, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 18 Temmuz'da devam edeceği açıklanan TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'le ilgili bu kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can şu ifadeleri kullandı:.
"TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi 1 yıldan beri üvey evlatlıktan çıkarıp öz evlatlığa aldılar. Her derdimizi toplantılarda veya bizleri arayarak dinlediler. Bizim bir ay öncesinde bir dilekçemiz vardı. Aynı dilekçeyi geçen hafta bir kez daha sunmuştuk ama maçların oynanacağı açıklandı. Buna 89 kulübümüzün haklı itirazları var. Onu değerlendirmek amacıyla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da başkanımız bizi dinledi. Çekincelerimizle ilgili kulüp başkanlarımıza söz hakkı verdi. Başkanımız da yarın yönetim kurulunu tekrar toplayarak değerlendirmeye alacak..
"KALAN MAÇLARI OYNAMAMAYI İSTEDİK"
Buraya hiçbir maddeyle gelmedik. Bunda 89 kulübün vebali var. Düşme, çıkma veya şampiyonlukla ilgili bir şey istemedik. Sadece Türk futbolu ve sağlık için kalan 6 maçı oynamamayı istedik. İçeriğini TFF'ye bıraktık. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Futbolcu kardeşlerimizin temmuz sıcağında maç oynamak zorunda kalmamaları için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra top federasyonumuzda. Alacakları her karara saygılıyız.
"BÜTÜN KULÜPLER ZOR DURUMDA"
Maddi olarak 100 gündür kulüplerimizin kasasına 1 lira para girmedi. Bundan dolayı futbolcu kardeşlerimize ödemeler yapılamıyor. Bütün kulüpler zor durumda. Bunu da Nihat başkanımıza ilettik. Kendisi de kulüplerin ne kadar zor durumda olduğunun farkında. İnşallah spor yasası çıkarsa, kulüplerimiz bir nebze olsa rahatlayacak. Önümüzdeki sezon liglerimizdeki maçlar canlı yayınlanırsa bir gelirimiz olacak."
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 18:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2. ve 3. Lig temsilcileri TFF ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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