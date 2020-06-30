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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Futbol Eski FIFA yöneticisine 10 yıl men cezası!

Eski Kattner'e 10 yıl men cezası

Eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Kattner'e 10 yıl men cezası

(), eski FIFA Markus Kattner'e 10 yıl men ve 1 milyon para cezası verdi. Kattner, eski FIFA Başkanı ve üst düzey yöneticilerin, maaşlarına milyonlarca dolar yapmalarına yardımcı olmaktan suçlu bulundu.

(), eski FIFA Markus Kattner'e 10 yıl men ve 1 milyon para cezası verdi.

FIFA'nın açıklamasında, eski FIFA Başkanı ile üst düzey yöneticilerin maaşlarına milyonlarca dolar yapmaları ve bonus almalarına yardım ettiği gerekçesiyle Kattner'in Etik Komitesi tarafından suçlu bulunduğu kaydedildi.

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen Kattner'in 30 gün içinde ödemek şartıyla 1 milyon İsviçre Frangı para cezasına da çarptırıldığı kaydedildi.

Blatter döneminde 13 yıl FIFA'da üst düzey görev yapan 49 yaşındaki Kattner, 2016 yılında yönetimin değişmesiyle görevinden alınmıştı.

Eski FIFA Başkanı Blatter, eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ve Kattner'in 2011-2015 yılları arasında maaş zammı, bonusları ve prim gibi çeşitli gerekçelerle 80 milyon dolara yakın parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle 2016 yılında inceleme başlatılmıştı.

  1. 30.06.2020
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