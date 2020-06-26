TFF'den Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2020, Cuma
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'den Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik

TFF'den Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Talimatı'ne geçici maddeler ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Talimatı'nda değişiklik yaptı.

'den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs salgını ve salgının kulüp mali tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020-2021 sezonunda geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 10, 11 ve 12'nin eklenmesine karar verdi.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 14:32
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