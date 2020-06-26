TFF'den Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'ne geçici maddeler ekledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs salgını ve salgının kulüp mali tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020-2021 sezonunda geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 10, 11 ve 12'nin eklenmesine karar verdi.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 14:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF'den Kulüp Lisans ve FFP Talimatı'nda değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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